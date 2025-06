Wie staat dit seizoen in doel bij Club Brugge? Nicky Hayen spreekt klare taal

Heel wat spelers gaan mogelijk vertrekken bij Club Brugge, terwijl er ook heel wat andere spelers zullen bijkomen. Maar er zijn ook nog een paar posities waar de spelers blijven én daar kan ook nog wel eens een pittige strijd ontstaan.

De doelmannenkwestie zou wel eens het heetste hangijzer kunnen worden deze zomer bij Club Brugge. En dus is de vraag wat Nicky Hayen gaat doen met de hele zaak, want makkelijk is het niet om zo'n knoop door te hakken.

Simon Mignolet is al jaren van enorm grote waarde geweest voor blauw-zwart, maar ook Nordin Jackers heeft ondertussen al de nodige strepen weten te verdienen. Wat had Nicky Hayen te zeggen op de eerste dag van de trainingen?

Doelmannenkwestie

“We zijn dag nummer één, dus het is nog veel te vroeg om dat te beslissen. Het feit is dat we twee goede doelmannen hebben. Ik denk dat het een logisch gevolg is van de prestaties van Nordin dat hij een opgewaardeerd contract kreeg."

"Dat is dit jaar ook met meerdere spelers gebeurd. Het is een logisch gevolg van zijn prestaties", aldus Hayen tegen DAZN.

"Iedereen moet op het hoogst mogelijke niveau acteren en presteren, zowel op training als in de wedstrijden. Daarna zullen we die keuze wel maken. Er is absoluut nog geen keuze gemaakt. Ze moeten gewoon presteren in de vriendschappelijke wedstrijden en het ons zo moeilijk mogelijk maken."