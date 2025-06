Christian Burgess laat duidelijk weten wat hij vindt van mogelijke vertrekken bij Union SG

Union SG is aan zijn voorbereiding op het volgende seizoen begonnen. Christian Burgess verwacht een relatief rustige transferzomer in Brussel.

Union SG werd afgelopen seizoen kampioen, maar dat wil niet zeggen dat de Brusselaars een langere vakantie krijgen. De voorbereiding werd er ondertussen al gestart.

Maar de kern zal er tegen het seizoensbegin nog wat anders uitzien. Koki Machida staat op vertrekken, terwijl ook Franjo Ivanovic en Noah Sadiki de club normaal gezien zullen verlaten.

"Natuurlijk zullen er wel nog jongens vertrekken, maar ik maak me daar bitter weinig zorgen om", zegt Christian Burgess bij Het Nieuwsblad. "Ik heb veel vertrouwen in het werk dat hier geleverd wordt."

"Ze hebben de afgelopen jaren al bewezen dat ze weten wat ze doen. Ik denk ook niet dat we zoveel spelers gaan verliezen als andere jaren", gaat hij verder. Ook is het al zeker dat Sébastien Pocognoli aanblijft als hoofdcoach.

"Andere jaren wisten we nooit echt waar we aan toe waren. Ik verwachtte wel dat hij zou blijven en ik ben blij dat het effectief zo is. Het is goed om wat continuïteit te hebben, voor een keer. (lacht) Daardoor zullen we hopelijk sneller op kruissnelheid komen", besluit Burgess.