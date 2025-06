De eerste onder David Hubert: OH Leuven heeft nieuwe middenvelder helemaal beet

OH Leuven stelde met Bryang Kayo zijn eerste zomertransfer voor onder coach David Hubert. De 22-jarige middenvelder komt over van FC Ingolstadt en tekende tot 2028 op Den Dreef.

OH Leuven bouwt zijn kern voor volgend seizoen. Chris Coleman werd onlangs ontslagen bij de club. Hij maakte plaats voor David Hubert, die het roer overnam.

De Leuvenaars hebben nu ook hun eerste transfer in het Hubert-tijdperk voorgesteld. De club kondigde donderdag de komst van Bryang Kayo aan.

De 22-jarige middenvelder komt over van het Duitse FC Ingolstadt 04. Kayo heeft op Den Dreef een contract getekend tot 2028. CEO Frédéric Van den Steen is blij met zijn nieuwe aanwinst.

"Met Bryang halen we een jonge, dynamische middenvelder die past binnen onze rekruteringsfilosofie", zegt hij op de clubwebsite. "Hij is jong en hongerig en kan de concurrentie op het middenveld nog wat aanscherpen."

"Er was heel wat interesse van andere clubs, dus we zijn blij dat ons project hem heeft kunnen overtuigen om hier de volgende stap in zijn carrière te zetten", besluit Van den Steen.