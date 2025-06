De verrassende move van Club Brugge: wie is de tweede zomeraanwinst Ludovit Reis juist?

Club Brugge heeft zijn tweede zomeraanwinst aangekondigd. Het is Ludovit Reis, die al langer op de interesse van blauw-zwart kon rekenen. De transfer is nu afgerond door hem een contract van vier seizoenen te laten tekenen.

Hoewel het succes van een inkomende transfer pas achteraf beoordeeld kan worden, wil het wel al iets zeggen als de ploeg waar een speler weggaat hem niet graag ziet vertrekken. Dat is hier het geval. Zijn vertrek is geen verrassing maar de reacties van de HSV-fans op de officiële aankondiging op X spreken boekdelen: het doet bij vele supporters pijn om van hun kapitein afscheid te nemen.

Voor het Brugse legioen is het een geruststelling dat hij het type speler is die de fans achter zich krijgt. De Slovaakse Nederlander lijkt dan ook over de ideale mix te beschikken die mooi aansluit bij het DNA van Club Brugge. Hij heeft de nodige defensieve skills, smijt graag eens een tackle erin en heeft tegelijkertijd technisch een meer dan behoorlijk niveau.

Passage bij Barcelona B

Een energieke spelstijl ligt hem bovendien. Die combinatie zou er wel eens voor kunnen zorgen dat hij de sterke persoonlijkheid wordt die Club Brugge op het middenveld kan gebruiken. Het doet hem in aanmerking komen voor posities 6 en 8. Die technische bagage mag ook niet verbazen als je bij Barcelona B hebt gespeeld. Via Hoofddorp, Groningen, Barça en Hamburg gaat het naar Brugge.

Op zijn zachtst gezegd een opmerkelijk traject. Het is ook wel passend dat hij terechtkomt bij een ploeg die elk seizoen de titel nastreeft, want aan ambitie geen gebrek. Sinds zijn aankomst bij HSV in 2021 doken er haast na elk seizoen transfergeruchten op. Daar speelde de Duitse club op in door in 2022 al opnieuw zijn contract open te breken.

Nieuwkomer bij Club droomt al even van stap hogerop

In 2023 beweerde hij absoluut niet in de Tweede Bundesliga te willen blijven. Daar kwam hij later op terug. Een clausule zette de deur open voor de stap naar de Bundesliga in 2024 maar die kwam er ook toen niet. De drang naar die stap hogerop bleef altijd aanwezig en die kan hij nu realiseren met een overstap naar Club Brugge. Op papier lijkt het een goede 'match'.