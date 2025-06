Een jong talent van Standard verlaat de Rouches voor een andere JPL-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De jonge verdediger Ibrahim Aaron verlaat Standard Luik. Op 16-jarige leeftijd trekt hij weg uit Luik, maar hij behoudt wel dezelfde clubkleuren. Aaron trekt namelijk naar Antwerp.

Ibrahim Aaron zit in de laatste fase van zijn jeugdopleiding bij Standard Luik. Hij speelde dit seizoen bij de U18 en werd ook al geselecteerd voor het nationale U17-team.

Als linksback opgeleid, kan Aaron ook in het centrum spelen. Dit veelzijdige profiel heeft verschillende clubs weten te bekoren, ook in het buitenland. Ajax heeft geïnformeerd, maar is uiteindelijk niet verder gegaan. Op 16-jarige leeftijd heeft Aaron dan toch besloten om van omgeving te veranderen.

De jonge verdediger verlaat Standard om zich bij Antwerp aan te sluiten. Daar zet hij zijn ontwikkeling voort onder een professioneel contract. De Antwerpse club integreert hem in hun ontwikkelingsplan en gokt op zijn groeimogelijkheden.

Deze transfer past binnen een duidelijke strategie van de Great Old. De Antwerpenaren willen hun toekomst opbouwen door jonge talenten uit verschillende Belgische opleidingen aan te trekken.

Voor Standard toont deze transfer aan dat het niet altijd gemakkelijk is om zijn jonge spelers te behouden. Aaron had de sprong naar het eerste elftal nog niet gemaakt, maar stond toch gekend als een jonge speler met veel potentieel.