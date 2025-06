Het risico van een vertrek bij Club Brugge: waarom Simon Mignolet voor een lastige beslissing staat

Simon Mignolet staat voor een niet zo eenvoudige beslissing. Blijft hij bij Club Brugge of trekt hij straks de poorten van het Jan Breydelstadion achter zich dicht?

Op zijn 37ste moet Mignolet bepalen of hij nog zin heeft in een ander avontuur. De Club-doelman zou in de belangstelling staan van het Deense Kopenhagen. We achten het weinig waarschijnlijk dat dit zijn volgende bestemming wordt. Wil hij zijn loopbaan afsluiten in een ander land, in een competitie die niet tot de top behoort? Wellicht niet. Dat wil niet zeggen dat een andere buitenlandse club hem niet kan overtuigen.

Voor het eerst sinds zijn komst naar Club Brugge is hij voor aanvang van een seizoen niet zeker van zijn plek onder de lat. Nicky Hayen heeft nog niet gekozen tussen hem en Nordin Jackers, die vorig seizoen al de bekerfinale mocht keepen. Dat kan een factor zijn maar is niet allesbepalend. Er zijn nog twee andere zaken die spelen.

Mignolet moet ergens toch terugkomen op visie

Op basis van zijn eerdere verklaringen staan de invulling en de termijn van de spelerscarrière van Mignolet tegenover elkaar. Mignolet moet beslissen bij welke van de twee hij wil inbinden ten opzichte van zijn oorspronkelijke visie. Mignolet ruilde in 2019 Liverpool voor Club: niet enkel vanwege meer speelkansen maar ook omdat hij wilde terugkeren naar België.

Hij kon zich met vrouw Jasmien en zonen Lex en Vin vestigen in Knokke en vond een mooie balans tussen werk en privé. Dan heb je niet meteen nog eens een verhuis naar het buitenland voor ogen. Anderzijds wil hij zo lang mogelijk doorgaan met keepen. Dat is misschien wel langer dan ze bij Club Brugge voor ogen hebben. Het zou mooi zijn als hij eind volgend seizoen in stijl kan afzwaaien.

Vertrek bij Club Brugge houdt ook risico in

Als Mignolet zijn spelerscarrière nog langer wil rekken, zal dat mogelijk toch in het buitenland moeten gebeuren. Dat houdt dan weer een ander risico in. Bij Club Brugge is hij zeker van een enorme populairiteit en veel waardering. Als hij nog een transfer maakt, is dat bij zijn volgende en wellicht laatste club niet gegarandeerd. Dat moet Mignolet nog weten uit zijn Liverpool-periode.