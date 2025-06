Noa Lang speelde verrassende rol bij nieuwste aanwinst van Club Brugge: blauw-zwart mag hem bedanken

Ludovit Reis heeft getekend bij Club Brugge. De Nederlandse middenvelder sprak meteen over zijn enthousiasme... en de bepalende rol van mond-tot-mondreclame in zijn keuze.

De transfer van Ludovit Reis, een 25-jarige Nederlandse middenvelder, werd woensdag officieel bekendgemakt bij Club Brugge. In een eerste korte reactie sprak hij over zijn enthousiasme, en over... Noa Lang.

"Club Brugge voelde meteen goed. Noa Lang, een goede vriend van mij, sprak vol liefde over de club tegen mij en toen wist ik het zeker", klonk het. Mond-tot-mondreclame tussen spelers blijft een belangrijke rol spelen bij sommige keuzes.

Reis komt uit Hamburg, waar hij een knappe indruk heeft achtergelaten. Hij speelde in de Bundesliga 2 en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de promotie van de club naar de Bundesliga afgelopen seizoen.

Zijn profiel past bij de behoeften van Club Brugge, vooral in een context waarin verschillende vertrekken op het middenveld worden overwogen. Na Tresoldi is hij de tweede versterking die deze zomer officieel werd bevestigd door de Club.

Reis sluit zijn bericht af met een woord voor de fans. "Ik ben hongerig, klaar om alles te geven en kan niet wachten om de Club Brugge familie te ontmoeten."