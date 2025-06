Vorig jaar bijna van Gent, maar: 'Zulte Waregem wil ver gaan voor boomlange spits'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alle hens aan dek voor Zulte Waregem. Na de terugkeer in de Jupiler Pro League willen ze gaan bouwen om opnieuw een stabiele eersteklasser te worden. Daartoe gaan ze zich ook proberen te versterken met een zeer grote spits.

Jelle Vossen werd vorig seizoen topschutter in de Challenger Pro League en ook in het komende seizoen kan Essevee nog op hem rekenen. Naast zijn ervaring zoeken ze echter nog naar extra aanvallend geweld.

Daarbij zijn ze nu ook terechtgekomen bij een jong talent. De 22-jarige Anosike Ementa staat in de nadrukkelijke belangstelling van Zulte Waregem. Hij speelt momenteel voor het Deense Viborg.

Der skulle være belgisk interesse for #Ementa jf. @tipsbladet v. @F_Abolhosseini; den høje angriber er “underpræsterende” på mål,.



Har manglet output på både assist og målkontoen, men har også manglet fodboldgudernes gunst i seneste #sldk sæson. pic.twitter.com/2OlwE6g9gb — Kasper Pedersbæk (@kasperpeders) June 25, 2025

Zulte Waregem gaat Demba Diop eerstdaags verkopen voor meer dan vijf miljoen euro en met dat geld kunnen ze flink inzetten op nieuwe versterkingen. Daarbij zou dus ook Ementa op de verlanglijst staan.

Concurrentie uit Turkije

De 22-jarige aanvaller is meer dan twee meter groot en is een Deense spits met Nigeriaanse roots. Vorig seizoen stond hij nog in de belangstelling van KAA Gent, maar zij konden hem toen niet binnenhalen.

Viborg FF wil méér dan één miljoen euro voor de boomlange spits. Een eerste, veel lager bod zou al geweigerd zijn. Er zijn bovendien kapers op de kust, want ook het Turkse Samsunspor wil er hem graag bij hebben.