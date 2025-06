Cercle-CEO met verleden bij Anderlecht spreekt over woelige maanden

Klaas Reynaert is ondertussen al enkele maanden de CEO van Cercle Brugge. Hij kwam over van RSC Anderlecht en heeft na enkele maanden bij De Vereniging al meteen heel wat meegemaakt.

Cercle Brugge kondigde enkele maanden geleden aan dat Klaas Reynaert (32) Chief Executive Officer (CEO) zou gaan worden van de Vereniging. Vanaf maandag 3 maart 2025 is hij in dienst, na vier maanden heeft hij al heel wat meegemaakt.

Woelige maanden

Klaas Reynaert kwam over van RSC Anderlecht waar hij de voorbije vier seizoenen actief was als Chief Financial Officer (CFO). Nu heeft hij dus het roer overgenomen bij De Vereniging.

In vier maanden maakte hij al verschillende trainersontslagen mee, moest zijn team Relegation Play-offs spelen en was er de match tegen Bialystok waar supporters in elkaar werden geslagen.

Nieuwe cyclus

“Het is soms heftig geweest, maar ik heb geen enkel moment gedacht: 'waarom ben ik er hier aan begonnen?' - Het moeilijkste moment was na die match tegen Beerschot. De ploeg zat diep, alle vertrouwen was weg. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren", aldus Reynaert in Het Nieuwsblad.

Er kwam een nieuwe coach voor de matchen tegen Patro Eisden, maar ook Bernd Storck is ondertussen alweer weg. "We hadden nood aan duidelijkheid, maar al snel waren er signalen en bleek dat er weinig perspectief was om met Bernd Storck tot een samenwerking op lange termijn te komen. We zaten niet op dezelfde golflengte en we wilden wel een nieuwe cyclus starten en ook niet langer wachten."