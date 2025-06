De fans zullen het graag horen: plots verrassende wending in dossier RWDM-Daring Brussels

RWDM onderging onlangs een naamswijziging naar Daring Brussels, maar die beslissing zorgt voor hevige protesten bij de fans. Mogelijk komt daar nu een ommekeer in: het bestuur wil terug naar de oude naam.

RWDM bestaat momenteel niet meer, de naam van de club werd veranderd naar Daring Brussels. Bovendien werd er voor een nieuw logo gekozen en werd stamnummer 2 opnieuw opgepikt.

Maar dat bleek een serieuze misstap. Dit werd gedaan zonder overleg en de fans pikten het niet. Zij protesteerden al hevig tegen de naamswijziging.

De naam werd veranderd om 'Brussel' toe te voegen, voor meer bekendheid. De fans zijn van mening dat de identiteit van RWDM behouden moet worden. De kans bestaat dat ze nu hun gelijk gaan krijgen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft het bestuur van de club gevraagd bij de Belgische voetbalbond of het mogelijk is om de naamswijziging ongedaan te maken. Normaal gezien is de periode om dat te doen al verstreken.

Maar het zou goed mogelijk zijn dat er voor dit speciaal geval een uitzondering wordt gemaakt. De bal lijkt nu in het kamp van de Brusselaars te liggen. Het is afwachten of ze ermee door willen gaan.