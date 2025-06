FC Barcelona neemt groot besluit waar Lamine Yamal enorm gelukkig mee zal zijn

Lamine Yamal wordt gezien als het grootste voetbaltalent ter wereld. De 17-jarige aanvaller zal volgend seizoen niet langer het nummer 19 dragen bij FC Barcelona.

Lamine Yamal staat ongetwijfeld een fantastische toekomst te wachten. De nog steeds 17-jarige Spanjaard viert binnenkort zijn verjaardag.

Op 13 juli wordt hij 18 jaar oud. Hij heeft al heel wat bereikt in de voetbalwereld. Voor hij in Spanje alcohol zou mogen drinken, won hij het EK met zijn land.

Zijn club FC Barcelona bereidt nu iets moois voor. Mundo Deportivo meldt namelijk dat Lamine Yamal volgend seizoen niet langer het nummer 19 zal dragen, maar het legendarische nummer 10.

Die aankondiging zal nog wel even op zich laten wachten, want dit moment wordt gekoppeld aan zijn verjaardag. Dan zal hij voor het eerst met het rugnummer 10 poseren.

Dit wordt mogelijk omdat de huidige drager van het nummer, Ansu Fati, naar AS Monaco zal trekken. Op huurbasis, maar naar verluidt had hij niet per se de wens om de 10 te houden.