"Had evengoed een andere club kunnen worden": coach Messoudi legt uit hoe hij opnieuw bij Beerschot terechtkwam

Mo Messoudi bereidt zich met Beerschot voor op het nieuwe seizoen. De trainer lichtte nu zijn keuze toe om hoofdtrainer te worden.

Mo Messoudi zal volgend seizoen zijn eerste stappen zetten als hoofdtrainer. Na het vertrek van Dirk Kuyt werd hij bij Beerschot aangesteld als nieuwe trainer. Voor hem is het een terugkeer, aangezien hij er als speler ook actief was.

"Het is niet zo dat ik de laatste ­jaren nadrukkelijk aan het azen was op een terugkeer naar ­Beerschot", zegt Messoudi bij Gazet van Antwerpen. "Ik stond voor de keuze: bij Zulte Waregem blijven en als T2 mee naar eerste klasse promoveren, of mezelf als T1 aanbieden bij clubs uit tweede klasse."

Na zijn spelerscarrière werd hij assistent bij KVC Westerlo. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Zulte Waregem, waar hij dezelfde rol op zich nam. "Uiteindelijk is het dus Beerschot geworden."

"Het is dichtbij, wat mooi meegenomen is, maar het had evengoed een andere club kunnen worden. Natuurlijk speelt er wel wat ­sentiment mee, maar ik ga dat in deze rol proberen van mij af te zetten."

"Ik ben hier nog maar een week, maar toch zie ik al een enorme drive bij iedereen die Beerschot een warm hart toedraagt", besluit Messoudi. Beerschot degradeerde na één seizoen in de JPL meteen weer naar 1B.