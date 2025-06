"Het zal moeilijk zijn om hem te houden": Union SG moet vertrek van sterkhouder vrezen

Union SG zal deze zomer normaal gezien minder spelers zien vertrekken dan andere jaren, vanwege Champions League-voetbal volgend seizoen. Toch moet de club vrezen dat een sterkhouder verhuist.

Union SG speelde afgelopen seizoen kampioen. De club ziet iedere zomer veel spelers vertrekken, en door de titel zal er nu zeker niet minder interesse zijn. Heel wat spelers staan in de belangstelling.

"We zijn het gewend", opent Alessio Castro-Montes bij Het Laatste Nieuws. Maar Union heeft dit seizoen wel een groot voordeel tegenover andere seizoenen, wat spelers kan overhalen om te blijven.

"Omdat we Champions League spelen. Misschien motiveert dat jongens om te blijven. We zijn kampioen, dat heeft iets gecreëerd. Koki Machida verdient het, hij wou deze stap al even zetten."

Dan is er ook nog het dossier van Franjo Ivanovic. De Kroaat kwam afgelopen zomer over van HNK Rijeka. In 51 wedstrijden scoorde hij 16 keer en kon hij vier assists geven.

"Het zal moeilijk zijn om hem te houden", beseft Castro-Montes. "Maar ik denk wel dat Union een sterke onderhandelingspositie heeft. We moeten hem niet verkopen, dat is goed. Ik denk dat we een groot deel van de selectie hier kunnen houden."