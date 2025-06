Jonge Deen wil nu ook de held worden in Jupiler Pro League: "Schrikt me niet af"

Zulte Waregem werd vorig jaar kampioen in de Challenger Pro League en dus volgt er dit seizoen een jaargang in de Jupiler Pro League. Jeppe Erenbjerg wil laten zien dat hij ook op het hoogste niveau van waarde kan zijn voor Essevee.

Jeppe Erenbjerg kwam in juli 2024 over van B.93, het team in Denemarken waar hij uit de jeugd kwam. In zijn eerste seizoen bij Zulte Waregem heeft hij zijn marktwaarde meteen enorm kunnen opvijzelen.

Knallen in Jupiler Pro League?

Met zes doelpunten en vijf assists in 27 wedstrijden voor Essevee was hij van grote waarde in het behalen van de titel in de Challenger Pro League. Met zijn kwaliteiten wil hij nu ook op het hoogste niveau zijn stempel drukken.

“Ik hoop net als vorig seizoen van me te laten spreken, maar het wordt enkel maar moeilijker. Het schrikt me evenwel zeker niet af en het is zelfs een prachtige uitdaging om je te meten met de beste spelers van het land", klinkt het bij de 25-jarige Deen.

Veel geleerd

En hij ging verder in Het Nieuwsblad: “We hebben vorig seizoen zeker veel geleerd, maar op het einde waren we wel de beste ploeg van de Challenger Pro League en dat moeten we ook wel onthouden. We moeten dat vertrouwen meenemen naar het nieuwe seizoen."

Met een eventuele transfer is de Deen met een marktwaarde van een miljoen euro helemaal niet bezig. Hij voelt zich naar eigen zeggen goed in Waregem en zijn makelaar belde voorlopig enkel om te vragen hoe het was op training.