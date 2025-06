Seizoensstart komt in gevaar, net als het competitieformat: CPL-clubs en één JPL-club ondernemen juridische stappen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wordt de competitiestart in de Challenger Pro League uitgesteld? Die kans zit er dik in. Enkele CPL-clubs, evenals een paar amateurclubs, zullen juridische stappen ondernemen over het quotum voor U23-clubs in 1B.

Het nieuwe competitieformat moet na volgend seizoen in gebruik worden genomen. Wat al wel meteen wordt ingevoerd, is de regel dat er minstens vier U23-teams in de Challenger Pro League moeten spelen.

Het format werd enkele maanden geleden goedgekeurd, maar lang niet iedereen is er gelukkig mee. Enkele clubs gaan, volgens Het Nieuwsblad, juridische stappen ondernemen over het quotum voor U23-clubs in de CPL.

Het zou dan gaan om Francs Borains, Lokeren-Temse, Seraing en zeker twee amateurclubs. Ook Union zal dit doen, maar dan wel met een apart dossier. Deze ploegen trekken naar de Belgische Mededingingsautoriteit.

De clubs zijn van mening dat het quotum competitievervalsing is. De U23-clubs degraderen namelijk een heel pak moeilijker dan de rest. Bij Union is de hoofdreden dat, door de nieuwe regel, hun U23 moeilijker het profvoetbal zou kunnen binnenkomen.

De genoemde clubs willen ook dat de competitiestart wordt uitgesteld tot er meer duidelijkheid is. Het kan dus grote gevolgen hebben, want het competitieformat komt als een soort pakket. Dat wil zeggen dat wanneer er één onderdeel verdwijnt, er opnieuw gestemd moet worden over het hele format.

Als het quotum voor U23-clubs verdwijnt, moet er dus opnieuw gepraat worden over alles dat werd ingevoerd (18 clubs op het hoogste niveau, play-offs die verdwijnen, ...) Voor KRC Genk was het quotum een must om mee te gaan in het hele verhaal.