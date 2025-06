Wil Messoudi met Beerschot meteen op promotie mikken? Coach komt met opmerkelijk antwoord

Beerschot degradeerde na één seizoen op het hoogste niveau opnieuw naar de Challenger Pro League. Wil de club volgend seizoen weer promoveren?

Beerschot stelde zijn nieuwe coach, Mo Messoudi, officieel voor aan de pers. Voor hem wordt het zijn eerste avontuur als hoofdtrainer. Hij neemt het roer over van Dirk Kuyt.

De Kielse Ratten waren slechts één seizoen actief in de Jupiler Pro League. Na de promotie werd al snel duidelijk dat er niet genoeg kwaliteit in de kern zat. De club eindigde vorig seizoen laatste in de Relegation Play-offs.

Maar mikken ze bij Beerschot volgend seizoen alweer op een nieuwe promotie? "Ik denk dat het ­de laatste jaren niet eenvoudig is ­geweest voor degradanten om meteen weer terug te keren", begint Messoudi volgens Gazet van Antwerpen.

"In eerste instantie moet de ambitie dit seizoen zijn om weer een golf van positiviteit door de club te ­laten waaien en minder ­negatieve publiciteit rond Beerschot te hebben", gaat Messoudi verder.

"Daar ben ik de laatste weken al wel wat mee bezig geweest: weer orde op ­zaken stellen binnen de club. ­Iedereen start weer vanaf nul bij mij. Het zal zaak zijn om met een positieve flow het nieuwe ­seizoen aan te vatten", besluit hij.