Club Brugge slaat toe en heeft miljoenendeal officieel beet

Club Brugge heeft zijn nieuwe hoofdsponsor beet. Het gaat om de grootste sponsordeal uit zijn geschiedenis. Blauw-zwart gaat zoals verwacht in zee met Betsson en maakte dat nieuws nu ook officieel bekend.

Club Brugge heeft een nieuwe sponsor beet. Gokreclame is verboden, maar toch zal er een ander gokbedrijf in de plaats van Unibet komen op de shirts van blauw-zwart.

Er zou een overeenkomst gevonden zijn voor zo'n twaalf miljoen euro voor een overeenkomst van drie jaar tot juni 2028 - een record voor blauw-zwart in zijn geschiedenis.

Het shirt zal voor het eerst gedragen worden tegen KV Kortrijk in een oefenwedstrijd. CEO Bob Madou is in de wolken op de webstek van blauw-zwart: “Ik ben zeer enthousiast over deze deal. Betsson en Club Brugge zijn beide innovatieve bedrijven die streven naar het allerhoogste."

Belangrijke mijlpaal

"Met deze deal zet Club zich in een mooi gezelschap van ploegen in de Betsson-familie met Inter Milan, Boca Juniors en Atlético Nacional", aldus Madou.

En ook Jesper Svensson, CEO bij Betsson Group, is formeel: “Een samenwerking aangaan met Club Brugge – een club met een opmerkelijk verleden, sterke waarden en een uitzonderlijk loyale fanbasis – is een belangrijke mijlpaal voor ons. We kijken ernaar uit om de toekomstige ambities van de club te ondersteunen en onze band met voetbalfans in heel België te versterken.”