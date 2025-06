'KRC Genk herstelt snel van opdoffer en is al opnieuw potentiële opvolger van Tolu Arokodare op het spoor'

KRC Genk toont aan dat het snel kan switchen in de zoektocht naar een opvolger voor Tolu Arokodare. De Limburgers hebben nu hun zinnen gezet op een Kameroener.

Tolu heeft nog een contract bij KRC Genk tot 2027, maar de Nigeriaanse spits lijkt onhoudbaar geworden. In principe zal hij een mooie transfer kunnen versieren. Dan zal Genk toch een goede vervanger moeten aantrekken, als het in het nieuwe seizoen opnieuw wil meestrijden voor de titel, zoals vorig seizoen lange tijd het geval was.

Genk zal zijn 21 doelpunten van het afgelopen seizoen, die de speler de topschutterstitel opleverde, wel kunnen blijven koesteren. In het ideale scenario blijft het niet enkel bij sentiment maar zal Genk ook een mooie som kunnen opstrijken. Een goede opvolger vinden om in het team te integreren is dan de volgende te nemen stap.

Genk maakt snel de switch

Genk keek in de eerste plaats hiervoor in de richting van Patrick Agyemang, een speler die actief is in de MLS. Agyemang zou echter een transfer naar Derby County verkiezen. Genk heeft in elk geval razendsnel geswitcht en heeft nu een andere speler op zijn radar staan. HLN heeft vernomen dat Genk interesse heeft in Aaron Bibout.

De krant zou door Zweedse bronnen hiervan op de hoogte zijn gesteld. De 20-jarige Kameroense aanvaller speelt momenteel bij Vasteras SK, in de Zweedse tweede klasse. Ook hij heeft bij zijn club nog een contract tot 2027, maar Vasteras betaalde eerder dit jaar slechts 150 000 euro om hem weg te halen bij het Amerikaanse LA Galaxy.

Profiel vergelijkbaar met Tolu

Er lijkt dus een mogelijkheid te zijn voor Genk om een koopje te doen. Bibout zal dan nog wel een heuse stap moeten zetten, want er is toch nog een verschil tussen de Zweedse tweede klasse en de Belgische top. Genk heeft uiteraard wel goede ervaringen met Afrikaanse spitsen. Het profiel van Bibout zou vergelijkbaar zijn met dat van Tolu.