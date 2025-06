Van vriendschap totaal geen sprake meer: Anderlecht-supporters eisen zelfs nu ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute

Neen, het lijkt nooit meer goed te komen tussen Wouter Vandenhaute en een groot deel Anderlecht-supporters. Ook in vriendschappelijke omstandigheden eisen ze zijn ontslag.

Het is uiteraard niet voor het eerst dat fans van paars-wit het ontslag van Vandenhaute eisen. 'Wouter buiten' wordt meer wél dan niet gezongen, met enige zin voor overdrijving. De laatste keer dat zijn positie echt in het gedrang kon komen was begin deze maand. Berichten in de media maakten gewag van een breuk tussen Marc Coucke en hem.

Eigenaar Coucke zou kwaad geweest zijn na het plotse vertrek van CEO Non-Sports Kenneth Bornauw. Vandenhaute bleef echter gewoon op post. Hij heeft zelfs een mandaat dat pas afloopt in 2031. Dat zou betekenen dat Vandenhaute nog zeker zes jaar voorzitter blijft van RSC Anderlecht, uitvoerend of niet-uitvoerend.

Verloren bekerfinale met RSCA

De ondernemer zou wel een sportief succes kunnen gebruiken, maar dat zit er nog niet meteen in. In de competitie is de kloof ten opzichte van rivalen Union en Club Brugge sowieso te groot. Dan is het winnen van de beker realistischer. Anderlecht verloor vorig seizoen op de Heizel echter de bekerfinale van Club Brugge met 2-1.

Dat was ook één van die momenten waarop voorzitter Vandenhaute verbaal belaagd werd door boze paars-witte fans. Zoals iedere club is RSCA wel met hernieuwde moed aan een nieuw seizoen begonnen. Het speelde vandaag uit bij White Star Lauwe zijn eerste vriendschappelijke partij en won met 1-3. Vandenhaute blijft echter onder vuur liggen.

Alle ogen blijven op Vandenhaute gericht

Het Nieuwsblad was aanwezig bij de wedstrijd en volgens de krant hebben Anderlecht-supporters ook tijdens deze wedstrijd "Wouter buiten" gescandeerd. Dat zijn toch taferelen die weinig in verband worden gebracht met vriendschappelijke duels. Zo weet de voorzitter alvast dat vele ogen op hem blijven gericht.