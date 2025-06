Een verrassende kandidaat bij de Rode Duivels? "Als ik dat doe, maak ik een kans"

Met nog een jaar te gaan tot het Wereldkampioenschap is er weinig tijd om een plekje te veroveren in de groep Rode Duivels. Maar sommige kandidaten geloven erin.

Dit geldt voor Ignace Van der Brempt (23 jaar), het voormalige talent van Club Brugge. In 2022 vertrok hij naar Salzburg. Dit seizoen zal hij zich proberen te bewijzen in de Serie A. Vorig seizoen werd Van der Brempt door RB Salzburg uitgeleend aan Como, waar hij 20 wedstrijden speelde in Italië.

Dat was voldoende voor Como om de aankoopoptie van 5 miljoen te lichten en de rechtsback definitief aan te trekken. Het komende seizoen moet het seizoen van bevestiging worden. Spierblessures hebben de voormalige U21-international tot nu toe echt belemmerd om zijn niveau te halen.

"Door mijn hamstringblessures kon ik niet spelen zoals ik wilde," betreurt Van der Brempt in een interview met de Nieuwsblad. "Ik hoop op een rustiger seizoen. En als dat zo is, denk ik dat ik kans maak om opgeroepen te worden voor het nationale team," beweert de ex-Bruggeling.

Ignace Van der Brempt droomt misschien niet luidop: de positie van rechtsback in het nationale team is schaars bezet. Achter de ervaren Meunier en Castagne, die op hun retour lijken, is er ruimte voor een jonge speler om door te breken.

Van der Brempt heeft 15 caps voor het nationale U21-team. Als hij zich vestigt als een onmisbare speler in de Serie A, zou hij mogelijk de reeds opgeroepen jongeren kunnen overtreffen, zoals Sardella en Seys.