Nieuwe miljoenentransfer in de maak? Al-Nassr laat oog vallen op superster van Liverpool

AL-Nassr heeft veel ambitie. De club verlengde onlangs het contract van Cristiano Ronaldo en toont nu ook interesse in aanvaller van Liverpool.

Al-Nassr blijft niet bij de pakken zitten. De Saoedische club is op zoek naar een nieuwe aanvaller. In die zoektocht bleek de Colombiaanse Liverpool-aanvaller Luis Díaz een goede match.

De 28-jarige vleugelaanvaller is een basisspeler bij Liverpool. Díaz was vorig seizoen goed voor 13 doelpunten en 5 assists bij de Engelse landskampioen. De Colombiaan mocht 28 keer starten van coach Arne Slot.

Volgens transferexpert Ben Jacobs is Al-Nassr bereid om 85 miljoen te bieden voor Díaz. Voorlopig is Liverpool niet bereid om hun sterkhouder te verkopen. Díaz past nog steeds in de plannen van Arne Slot.

Liverpool haalde de Colombiaan in 2022 weg bij Porto voor zo'n 45 miljoen. The Reds kunnen nu dus bijna het dubbele vangen. Het bedrag kan nog oplopen, aangezien Al-Nassr bereid is om meer te betalen.

Al-Nassr is niet de eerste club die interesse toonde in Díaz. Ook Barcelona zag een meerwaarde in Díaz, maar ook zij beten in het stof. De 28-jarige zal een moeilijke beslissing moeten nemen. De bedragen blijven aanlokkelijk.