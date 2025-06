OH Leuven-coach David Hubert heeft niet mis te verstane boodschap voor zijn spelers na 10-0 zege

OH Leuven heeft zijn eerste oefenwedstrijd met 10-0 gewonnen. Coach David Hubert heeft al meteen een duidelijke boodschap voor zijn spelers.

OH Leuven heeft zijn eerste oefenwedstrijd met 10-0 gewonnen van Kessel-Lo 2000. Het was meteen ook de eerste wedstrijd waarin David Hubert aan het roer stond bij de club.

OHL verzekerde zich afgelopen seizoen pas op de laatste speeldag van het reguliere seizoen van een plek in de Europe Play-offs. Dit seizoen moet het beter lopen. Hubert vraagt dan ook veel van zijn spelers.

"Ik ben nogal no nonsense. Als ik ergens binnenkom is dat op een bepaalde manier. Het is voor de spelers aanpassen geweest, fysiek en mentaal, maar ik heb positieve feedback gekregen, tijdens trainingen en vandaag", zegt de coach bij Het Nieuwsblad.

Hubert is ook niet van plan om het rustiger aan te gaan doen. Integendeel. "Dit is maar week 1. Week 2 zal zwaarder zijn, week 3 nog zwaarder...", is hij duidelijk.

Een klare boodschap voor de spelers. "We moeten de intensiteit verhogen om verder te groeien, beter en sterker te worden. Om ook als het eens tegenzit, het ingeslagen pad te blijven bewandelen."