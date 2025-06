Transfer van Samuel Mbangula naar Premier League krijgt andere wending

Samuel Mbangula had zijn zinnen gezet op de Premier League en Nottingham Forest. De Engelse club trok zich nu uit de onderhandelingen.

Samuel Mbangula (21 jaar) beleeft een zeer belangrijke zomer. Na zijn doorbraak bij Juventus en selectie bij de Rode Duivels, heeft de winger een veel moeilijkere tweede helft van het seizoen meegemaakt onder Igor Tudor. Hij sloot het seizoen af met 32 wedstrijden in alle competities (met 4 doelpunten en 5 assists).

Er waren gesprekken gaande tussen Juventus en Nottingham Forest. De Oude Dame wil Mbangula verkopen om een aanzienlijk bedrag te kunnen innen (Mbangula's contract loopt nog tot 2028).

Nottingham weigert Mbangula en Weah

Juventus bood zelfs een "pakket" aan Nottingham aan: Timothy Weah en Samuel Mbangula voor 30 miljoen euro (de Belg wordt geschat op 14 miljoen euro op Transfermarkt, de Amerikaan op 17 miljoen). La Gazzetta dello Sport meldde eerder deze week dat de gesprekken goed verliepen tussen de twee clubs.

Helaas voor Samuel Mbangula, die er zeker van droomde om de Premier League te ontdekken, is de deal mislukt. Dit wordt onthuld door Fabrizio Romano, de beroemde transferexpert. Nottingham Forest heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Wat gaat Samuel Mbangula nu doen? Aangezien Igor Tudor niet op hem rekent, zal de Belgische winger zeker een uitweg proberen te vinden deze zomer. Met nog een jaar te gaan tot het WK, zal hij veel speeltijd moeten krijgen als hij weer bij de Rode Duivels wil horen. Mbangula was in november 2024 opgeroepen door Domenico Tedesco na zijn schitterende debuut bij Juventus, maar had geen minuut gespeeld tegen Italië en Israël.