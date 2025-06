' Club Brugge ruikt monsterbedrag voor sterkhouder: blauw-zwart mikt op 40 miljoen euro'

Club Brugge wil deze zomer stevig cashen op Joel Ordonez, voor wie Atalanta nu ook interesse toont. Blauw-zwart zou op liefst 40 miljoen euro mikken.

Club Brugge zal deze zomer ongetwijfeld enkele belangrijke spelers zien vertrekken. Ardon Jashari kan op concrete interesse van AC Milan rekenen en zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben.

Zijn dossier wordt er dus nog eentje om de gaten te houden. Verder moet er ook rekening worden gehouden met een mogelijk vertrek van onder meer Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika en Joel Ordonez.

De laatstgenoemde staat een mooie toekomst te wachten. De 21-jarige Ecuadoriaan staat logischerwijs in de belangstelling bij heel wat clubs. Maar zijn toekomstige werkgever zal in ieder geval diep in de buidel moeten tasten.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Ordonez op zo'n 28 miljoen euro, maar Club Brugge wil meer. Volgens EuropaCalcio wil blauw-zwart 40 miljoen euro voor zijn verdediger.

Hetzelfde Italiaanse medium meldt dat er nu ook interesse is voor hem vanuit Italië. Zo zouden ze bij Atalanta gecharmeerd zijn door Ordonez.