Keert neef van Ardon Jashari (ex-Anderlecht en Standard) terug naar België? Zijn keuze is gemaakt

Ondanks de interesse van RSC Anderlecht, zal Lindon Selahi deze zomer niet terugkeren naar de Jupiler Pro League. De neef van Ardon Jashari vertrekt naar Polen nadat zijn contract bij Rijeka is afgelopen.

Lindon Selahi begon zijn voetbalcarrière bij UR Namur voordat hij via de opleidingscentra van Standard en Anderlecht ging. Na een korte terugkeer naar Sclessin, verliet hij de Rouches in 2019 om naar Twente in Nederland te trekken.

Na een uitleenbeurt aan Willem II, tekende hij gratis bij de Kroatische club Rijeka in 2021. Daar vond hij eindelijk stabiliteit en speelde hij 153 wedstrijden in het wit-blauwe shirt. Zijn verblijf werd bekroond met zowel de beker als het kampioenschap dit seizoen.

Met zijn contract aflopend, kondigde Selahi zijn vertrek aan op Instagram. "Rijeka betekent meer voor mij dan alleen een club. Het is een deel van mijn geschiedenis, een deel van wie ik ben. Waar het leven me ook brengt, Rijeka zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben."

De Albanese international (4 caps), neef van Ardon Jashari (Club Brugge), stond in de belangstelling bij verschillende Belgische clubs. Standard, onder Ivan Leko, toonde vorig jaar interesse en Anderlecht zou deze zomer interesse hebben getoond, net als Hajduk Split.

Maar het lijkt erop dat Selahi naar een onverwachte bestemming zal gaan: hoogstwaarschijnlijk zal de middenvelder naar Widzew Łódź in Polen trekken. Hij zou deze maandag arriveren om zijn medische keuring te ondergaan en zijn contract te ondertekenen.