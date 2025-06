Pep Guardiola wil toch nog wat kwijt over transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli

Kevin De Bruyne verliet Manchester City deze zomer om bij Napoli te tekenen. Pep Guardiola liet zich uit over zijn transfer.

Kevin De Bruyne heeft Manchester City deze zomer officieel verlaten. Zijn contract liep af en werd niet verlengd. De Belgische middenvelder koos voor een nieuw avontuur bij Napoli.

Dit na 10 jaar trouwe dienst bij de Cityzens, die hem in 2015 overnamen van Wolfsburg. 76 miljoen euro voor hem betalen was een schot in de roos van Manchester City.

Pep Guardiola heeft jarenlang kunnen genieten van zijn diensten. De Spaanse coach sprak onlangs nog een keer over de transfer van KDB.

"Ik heb hem niet gewoon graag, maar heel graag", zei hij volgens TuttoMercatoWeb. "Deze jaren zouden niet mogelijk geweest zijn zonder zijn bijdrage. Het was een ontzettend moeilijke beslissing; ik wens hem het allerbeste toe."

"Hij gaat naar een speciale club met een van de beste trainers aller tijden. Antonio (Conte, red.) weet altijd precies te doen wat nodig is. Ik wens Kevin het allerbeste en heel veel geluk", besluit Guardiola.