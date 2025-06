"We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen": Nicky Hayen is klaar om zijn nieuwe wapen te lanceren bij Club Brugge

Club Brugge kijkt vol verwachting uit naar de komst van Nicolo Tresoldi. De Duitse aanvaller komt over van Hannover 96.

De komst van Nicolo Tresoldi naar Club Brugge trekt de aandacht. Na zijn tijd op het Europees kampioenschap U21 wordt de Duitse aanvaller verwacht om volledig deel uit te maken van de selectie en aan de slag te gaan.

Overgekomen van Hannover 96, is Tresoldi een gok op de toekomst. De staf en het management zien hem als een waardevolle troef, klaar om de aanval te versterken en een frisse wind te laten waaien door de groep.

Tot nu toe afwezig vanwege zijn inzet bij Duitsland U21, heeft hij coach Nicky Hayen de taak gegeven om zijn prestaties op afstand te volgen. Hayen heeft trouwens aangegeven tevreden te zijn met wat hij liet zien tijdens de competitie.

"Hij heeft heel goed gespeeld en dat is goed voor hem. Hij zal hier met een goed gevoel kunnen aankomen. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen en hem in de groep te integreren", zei Hayen bij DAZN.

Club Brugge staat op het punt om op stage te vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk. Ideaal voor Tresoldi om zijn teamgenoten te leren kennen, zich aan te passen aan de speelstijl van de club en te beginnen met het veroveren van zijn plek op het veld.