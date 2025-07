AC Milan gaat nog een stap verder voor Jashari: meer details lekken uit, dit is wat middenvelder kan gaan verdienen

Ardon Jashari wil enorm graag naar AC Milan. Club Brugge onderhandelt hard, maar de Italianen gaan een hoger bod uitbrengen.

Het dossier van Ardon Jashari blijft voortduren. De middenvelder van Club Brugge maakt het zijn club niet makkelijk, dat is duidelijk.

Blauw-zwart ziet hem uiteraard liever niet vertrekken, maar AC Milan duwt door. Er zou al een persoonlijk akkoord zijn gevonden met Jashari, die zijn transfer graag wil maken.

Maar hij ligt nog tot 2029 onder contract bij Club, waardoor het in een sterke onderhandelingspositie ligt. AC Milan lijkt nu nog verder te willen gaan voor de Zwitser.

Transferexpert Nicolo Schira meldt dat de Italianen een hoger bod willen uitbrengen, dan de 30 miljoen euro die op tafel ligt. Milan wil een bod van 32 miljoen euro + 3 miljoen euro aan bonussen doen.

Of dat genoeg is voor Club Brugge om tot een overeenkomst te komen moet nog blijken. Verder lekten ook al details uit over het contract dat klaarligt voor Jashari. Hij zou bij Milan 2,4 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen.