Al-Hilal zorgt voor giga-stunt op WK voor clubs en schakelt Manchester City uit na thriller

Fluminese, dat Inter Milan uitschakelde, zal Al-Hilal tegenkomen in de kwartfinales. De Saoedische club schakelde Manchester City uit na een thriller.

Het WK voor clubs zorgde afgelopen nacht niet voor één, maar twee enorme verrassingen. Inter Milan werd uitgeschakeld door het Braziliaanse Fluminese, terwijl ook Manchester City al in de achtste finales sneuvelde.

De Engelse topclub werd uitgeschakeld door het Saoedische Al-Hilal. Daar spelen onder anderen Koulibaly, Milinkovic-Savic en Ruben Neves.

Manchester City, met Doku in de basis, kwam in de 9e minuut op voorsprong via Bernardo Silva, maar werd vlak na de rust verrast: al in de 46e minuut maakte Leonardo gelijk. Toen begon de nachtmerrie voor Pep Guardiola en co.

Malcom maakte er in de 53e minuut 1-2 van na een assist van ex-Citizen Joao Cancelo. Erling Haaland antwoordde snel (55e, 2-2) en zo gingen beide ploegen de verlengingen in.

Daar bracht Koulibaly, ex-Genk-speler, Al-Hilal opnieuw op voorsprong in de 94e minuut, tot verrassing van velen. Phil Foden zette City weer langszij in de 102e minuut, maar uiteindelijk was het toch Al-Hilal dat zich plaatste: in de 112e minuut scoorde Leonardo zijn tweede en werd het 3-4.