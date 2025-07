Anderlecht-aanwinst Enric Llansana stelt zichzelf voor: "Dan kan ik mijn meer agressieve kant laten zien"

Anderlecht stelde dinsdag zijn nieuwste zomertransfer voor. Enric Llansana maakt de overstap van Go Ahead Eagles naar paars-wit.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar werd dinsdag ook officieel bekendgemaakt. Enric Llansana is sinds vandaag een speler van Anderlecht.

Hij komt over van het Nederlandse Go Ahead Eagles, de bekerwinnaar van afgelopen seizoen. De 24-jarige middenvelder gaf in de Mauve app van Anderlecht zijn eerste interview als paars-witte speler.

Llansana werd in de buurt van Barcelona geboren en woonde er ook acht jaar lang. Nadien verhuisde hij naar Nederland, waar hij 10 jaar lang bij de jeugdopleiding van Ajax actief was.

"Bij Ajax heb ik heel veel geleerd uiteraard. Door met de beste spelers van je land te spelen, ontwikkel je jezelf enorm snel. Ajax staat bekend als één van de beste talentenscholen van de wereld. Ik speelde met de Amsterdammers prachtige, buitenlandse toernooien. Daar speelde ik met Ajax ook vaak tegen de jeugdploegen RSC Anderlecht, zo leerde ik de club al vroeg kennen", zegt de zomeraanwinst van Anderlecht.

"Als middenvelder is mijn grootste kwaliteit ballen recupereren, maar ik ben ook goed aan de bal. Ik lijd weinig balverlies. Buiten het voetbal ben ik gewoon een hele lieve jongen", gaat hij verder.

"Ik ben heel sociaal en hou ervan om leuke dingen te ondernemen met mijn vriendin. Op het veld is dat wel een beetje anders, dan kan mijn karakter wel veranderen. Dan komt mijn Spaanse temperament er misschien meer uit en kan ik mijn meer agressieve kant laten zien", besluit Llansana.