Lokeren grijpt in en komt met grootse aanpassingen: "Geen paniek, geen Wereldoorlog 3"

Sporting Lokeren-Temse is niet langer Lokeren-Temse. De club keert terug naar de roots en zal opnieuw als KSC Lokeren door het leven gaan. Ook het logo wordt aangepast.

Een paar jaar geleden zat Sporting Lokeren in vieze papieren en dreigde het einde van de club, maar het nabijgelegen Temse gooide een reddingsboei waardoor de club kon blijven bestaan.

Als Lokeren-Temse bestormde de club vanop het vertrouwde Daknam opnieuw de nationale reeksen. Vorig seizoen wisten ze in hun eerste jaar in de Challenger Pro League al de play-offs te halen voor promotie naar de Jupiler Pro League.

😍 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐨𝐭𝐬… 𝐊𝐒𝐂 𝐋𝐎𝐊𝐄𝐑𝐄𝐍! 💛 pic.twitter.com/vxlSLGr13j — KSC Lokeren (@KSCLokeren) July 1, 2025

Volgend seizoen gaan ze dat opnieuw proberen, met Radja Nainggolan als een van de sterkhouders. En met een terugkeer naar de roots, want het team zal opnieuw als KSC Lokeren door het leven gaan.

Back to the roots

Ook het logo werd inmiddels aangepast. "Lokeren is een traditieclub met een logo dat we trouw gebleven zijn. Al onze supporters hebben dat ook gedaan. Toen we vijf jaar geleden doorgestart zijn, hebben we gekozen voor het logo uit de jaren '70", aldus voorzitter Hans Van Duysen.

"In de nacht van 30 juni op 1 juli zullen er gemaskerde ninja's rondlopen in Lokeren. Geen paniek: het zijn onze mensen, Wereldoorlog III zal niet uitbreken. Het nieuwe logo zal dan onthuld worden." Van Duysen laat ook nog weten dat het zeker geen disrespect is richting Temse. Meer daarover in een statement op Youtube: