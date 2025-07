Naast Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku: ook deze Belg kan volgend seizoen schitteren in de Serie A

Jari Vandeputte is een naam die al jarenlang klinkt in de lagere divisies in Italië. De Belgische middenvelder heeft nog niet de kans gehad om in de Serie A te spelen.

We hebben je in het verleden al voorgesteld aan deze minder bekende Belg: Jari Vandeputte (29 jaar), opgeleid bij KAA Gent, tekende in 2018 in Italië. Sindsdien heeft hij zichzelf gevestigd als een soort Kevin De Bruyne van de lagere divisies. Met Vicenza, Viterbese en vooral Catanzaro (121 wedstrijden, 28 doelpunten, 53 assists) werd hij een van de beste aangevers van de Serie C en vervolgens de Serie B, en dat als aanvallende middenvelder of linker- en rechtervleugelspeler, een zeldzame veelzijdigheid. Afgelopen zomer werd Vandeputte uitgeleend aan Cremonese, in de Serie B. In 41 wedstrijden gaf hij 15 assists, wat bijdroeg aan de promotie van de club naar Serie A. Eindelijk de kans voor hem om te proeven van het Italiaanse elitevoetbal. Dat zal nu ook sowieso gebeuren: Cremonese heeft zoals verwacht de aankoopoptie gelicht en behoudt de Belg. Catanzaro ontvangt 3,3 miljoen euro voor Vandeputte, die heeft getekend tot 2028 bij de promovendus in Serie A. Een competitie waarin hij nog geen minuut heeft gespeeld. Naast Saelemaekers, Lukaku en De Bruyne zal er dus volgend seizoen nog een andere Belgische speler zijn om in de gaten te houden. Op 29-jarige leeftijd is Vandeputte natuurlijk niet echt wat je een opkomende Rode Duivel zou noemen, maar zijn mooie verhaal in de Laars zet zich voort...