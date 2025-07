'Pocognoli met Union SG de Champions League in, maar transfervrij vertrek loert om de hoek'

Union SG kroonde zich kampioen na een indrukwekkende 28 op 30 in de Champions' Play-offs. Trainer Sébastien Pocognoli blijft volgend seizoen aan boord, bevestigde sportief directeur O'Loughlin twee weken geleden al. Maar volgend jaar kan hij mogelijk wel zomaar weg.

De afgelopen jaren zag Union SG na ieder seizoen heel wat sterkhouders en - vooral - zijn coach vertrekken. Dit seizoen gaat dat anders zijn. Met de Champions League in het vooruitzicht heeft Pocognoli besloten om te blijven.

Door met dezelfde coach

De coach van Union SG bleef nogal mysterieus over zijn toekomst meteen na het seizoen, maar de beslissing is ondertussen wel genomen. Pocognoli kreeg een verbeterd contract voor het seizoen dat er zit aan te komen.

Door heel wat clausules die in zijn vorig contract zaten, gaat hij nu logischerwijze flink meer verdienen. Opvallend is wel dat er volgens Het Nieuwsblad geen sprake is van een contractverlenging.

Geen contractverlenging

De opwaardering is er zeker, maar het contract van de coach zal nog steeds aflopen in juni 2026. En dus zou hij in principe na volgend seizoen én met heel wat ervaring in de Champions League transfervrij kunnen vertrekken.

Maar eerst schitteren in de Champions League dus. Bovendien zou het volgens de krant niet aan de orde zijn om aan een eventueel afscheid volgende zomer te denken - een contractverlenging volgend seizoen is nog steeds een optie.