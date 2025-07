Fan van het eerste uur neemt afscheid van Musonda: "Ze stonden op de banken voor hem"

Charly Musonda Jr heeft eerder deze week aangekondigd dat hij zijn carrière als voetballer stopzet. De eeuwige belofte kende veel blessures, waardoor hij zijn potentieel nooit ten volle wist te benutten.

Hij zat al bijna een jaar zonder club en op maandag volgde dan het nieuws: Charly Musonda Jr gaat niet langer door het leven als professioneel voetballer. Op 28-jarige leeftijd houdt het voormalig Anderlecht-talent het voor bekeken.

In zijn jonge jaren stond Musonda gekend als één van de grootste talenten in België en ver daarbuiten. Eén van de grootste Musonda-adepten was Johan Boskamp. Hij blikt bij Sporza terug op de uiteindelijk teleurstellende carrière van Musonda.

"Hij was een gigantisch talent, maar hij had ook één groot probleem: blessures. Ik denk niet dat hij de afgelopen tien jaar ooit echt blessurevrij heeft kunnen voetballen", steekt de Nederlander van wal.

Voor Boskamp steekt één periode uit de carrière van Musonda er toch nog bovenuit: "Bij Real Betis stonden ze op de banken voor hem. Echt jammer om te zien dat het zo moet eindigen. Ook voor hem, want hij was verzot op het spelletje."

"Op jonge leeftijd was Musonda al een leidersfiguur. Altijd betrokken en een zeer technische speler. Aan hem kon je een bal kwijt, altijd. Hij was de beste op zijn leeftijd. Soms zette ik gewoon DVD's op om een wedstrijd van hem en zijn lichting te bekijken. Wat waren dat toch goede voetballers", sluit Boskamp af terwijl hij ook nog een bloemetje gooit naar onder meer Jordi Vanlerberghe en Zakaria Bakkali.