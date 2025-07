KAA Gent wil Anderlecht aftroeven en duwt door voor jonge doelman

KAA Gent en Anderlecht tonen beide interesse in PSV-doelman Kjell Peersman. Die speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Lierse in de tweede klasse. Anderlecht deed naar verluid al een mooi aanbod, maar Gent probeert hem toch naar Oost-Vlaanderen te halen.

Na een succesvolle uitleenbeurt aan Lierse is Kjell Peersman teruggekeerd naar PSV. Maar toch lijken zijn dagen in Eindhoven eindig te zijn. Met nog één jaar contract en heel wat geïnteresseerden, lijkt een transfer een logisch gevolg.

Het zijn vooral Anderlecht en KAA Gent die de jonge doelman willen binnenhalen. Peersman kreeg al een aanbieding van Anderlecht, waar zijn vader Tristan ooit nog onder de lat stond. Maar Gent probeert alsnog om Peersman binnen te halen.

Het ziet in hem de ideale doelman voor het beloftenelftal in de Challenger Pro League. Gent zag Celestin De Schrevel naar La Louvière trekken en is in zijn zoektocht naar een nieuw sluitstuk bij Peersman terechtgekomen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Gent heeft met Bas Evers een talentvolle keeper waar het hard in gelooft. Maar Evers is amper 16 en dus willen de Buffalo's een tussenoptie die minstens het komende seizoen voor zijn rekening kan nemen. Daarnaast zou Peersman ook kunnen concurreren met Davy Roef en Tom Vandenberghe voor één van de twee doelmannenplekken in de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Of Gent met dit plan Anderlecht, dat toch een bepaald sentiment losweekt bij de familie Peersman, kan aftroeven is nog maar de vraag. De verwachting is dat de doelman de komende dagen een beslissing neemt over zijn toekomst.