Romelu Lukaku nam drastisch besluit: "Dat ging echt ver, een mes in mijn rug"

Enkele jaren geleden was er Operation Zero in België. Lukaku vertelt openhartig hoe dat hem deed beslissen voortaan zonder makelaar te werken.

Romelu Lukaku nam een aantal jaren geleden een grote beslissing. Hij besloot om niet langer met een makelaar te werken, maar zelf alles te regelen. Operatie Zero had er enorm veel mee te maken.

De Rode Duivel begon zich vragen te stellen na zijn transfer naar Everton, toen hij bepaalde cijfers in zijn contract zag. "Hier klopt iets niet, dacht ik. Ik ben gaan graven en toen is alles uitgekomen", zegt Lukaku volgens Sporza bij de Koolcast podcast.

"Kevin is een jaar later naar Manchester City getrokken en is ook alles beginnen te ontdekken. En toen kwam alles naar buiten in de media", gaat Lukaku verder. Dan heeft hij het over Operation Zero.

"De rechercheurs kwamen naar het hotel waar wij sliepen en begonnen iedereen te ondervragen. 'Wist jij hiervan?" "En hiervan?", vroegen ze. Wat ik daar allemaal te weten ben gekomen! Dat ging echt ver. Ze verdachten ons daar van serieuze stuff, waar we niets van wisten. Terwijl ik al sinds mijn 14e met die gast werk. Dat was een mes in de rug", aldus Lukaku.

Dan praat hij over Christophe Henrotay. Volgens de spits, die nog een benadrukt dat hij van niets wist, was het heftig. "Alle spelers van die generatie werden ondervraagd: Hazard, De Bruyne, Witsel, Chadli, ... Iedereen, want alle zaakwaarnemers in België werden gepakt."