Club Brugge trekt niet naar Nederland voor oefenstage, maar is te gast bij Europese (sub)topper

Club Brugge vertrekt zaterdag op oefenstage. Dat doet het niet in Nederland zoals de voorbije jaren. Het neemt het vliegtuig voor een trip richting het Verenigd Koninkrijk.

Club Brugge trekt komend weekend op oefenstage. Maar waar ze de voorbije jaren kozen voor een stage in Nederland, is dit jaar de keuze gevallen op het Verenigd Koninkrijk. "Een idee waar we al langer mee speelden", zegt Maarten Dedobbeleer, de Sports Director van Club, bij Het Laatste Nieuws.

Club speelt eerst een oefenwedstrijd tegen de Glasgow Rangers, waarna het richting het gerenommeerde topsporthotel The Rensbury Resort in Londen trekt. "Steeds meer topclubs vinden hun weg naar ons. Het leek ons ideaal om dat te koppelen aan een stage in Londen", aldus Dedobbeleer.

Vooral de oefenpot tegen Rangers zal de moeite zijn: "Voor de jonge gasten wordt die wedstrijd op Ibrox al een beleving op zich. Een vriendenmatch op het allerhoogste niveau en in een vol stadion, daar gaan ze veel uit kunnen puren."

Opvallend: Rangers is een mogelijke tegenstander van Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League. Maar dat hoeft voor Dedobbeleer geen probleem te zijn: "Als het een week voor die voorrondes zou zijn, dan zouden we dat niet doen. Maar nu staan beide ploegen toch nog niet op punt en gaan we ook niet het tactische plan vrijgeven."

Geen traditionele stage dus, maar staat daar dan een steviger prijskaartje tegenover? Volgens Het Laatste Nieuws alvast niet, omdat Rangers de vliegkosten van Club voor zijn rekening neemt. En zo zal het voor het eerst te gast zijn bij een Europese (sub)topper.