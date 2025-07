Done deal: Anderlecht shopt bij ... Standard - dit zijn de details van de transfer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ilay Camara zal Standard daadwerkelijk verlaten voor Anderlecht en terugkeren naar Neerpede, waar hij een groot deel van zijn opleiding heeft doorlopen. Hier zijn de details van de deal.

Het is een kleine donderslag bij Standard Luik. Op Sclessin wist men dat het terugkopen van de optie van Ilay Camara (22 jaar) na zijn uitleenbeurt van RWDM, ter waarde van 1,8 miljoen euro, werd gedaan met het idee om de Senegalese international deze zomer aan de hoogste bieder te verkopen. Een manier om geld binnen te halen voor de rest van de transferperiode.

Maar de bestemming zagen we niet aankomen: Ilay Camara gaat wel degelijk naar Anderlecht. Volgens onze informatie is de deal zelfs al beklonken: RSCA zou naar verluidt 4,5 miljoen euro betalen om hun voormalige talent terug te halen.

Camara keert terug naar Anderlecht

En terwijl er gesproken werd over een percentage bij doorverkoop tussen 15 en 20% van de meerwaarde, zou er volgens onze informatie eerder sprake zijn van een bonus tussen 7,5 en 8% op de meerwaarde voor Standard. Dus minder dan oorspronkelijk aangekondigd.

Door Ilay Camara terug te halen, spreekt Olivier Renard duidelijk de vorige sportieve leiding van RSC Anderlecht tegen, die de verdediger destijds naar RWDM had laten gaan. Twee jaar later, na zijn doorbraak bij de Brusselse buren en vervolgens bij de Luikse rivaal, is Camara weer thuis.

Afgelopen seizoen speelde de toekomstige ex-Rouche 36 wedstrijden voor Standard, met 6 assists. Hij die voornamelijk op de rechterflank speelde bij RWDM, heeft de linkerkant bij Sclessin niet verlaten. Het is afwachten welke rol Besnik Hasi voor hem in gedachten heeft.