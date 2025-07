OFFICIEEL: Seraing stopt de samenwerking met D'Onofrio

Met het oog op komend seizoen heeft Seraing afscheid genomen van een trouwe dienaar van de club. De samenwerking met assistent Francesco D'Onofrio werd stopgezet.

Seraing kon zich, mede door het faillissement van SK Deinze, voor het tweede seizoen op rij nipt redden. Het zal dus ook volgend seizoen aantreden in de Challenger Pro League.

Dat doet het wel met een andere coach. De samenwerking met Mbaye Leye werd stopgezet. Leye moest in januari 2024 de club zien te redden en slaagde daar in. Ook dit seizoen zorgde hij uiteindelijk voor het behoud.

Ook D'Onofrio moet vertrekken bij Seraing

De nieuwe coach luistert naar de naam Kevin Caprasse. Seraing neemt nu ook afscheid van assistent Francesco D'Onofrio. Dat heeft de club laten weten via de officiële kanalen. D'Onofrio was al sinds 2022 actief als assistent bij Les Métallos. Daarvoor was hij er ook twee periodes actief als speler.

Aanvankelijk verdedigde hij tussen 2014 en 2016 de kleuren van Seraing. In 2020 keerde hij terug naar Le Pairay. Toen hij in 2022 besloot om te stoppen met voetballen, werd D'Onofrio meteen geïntegreerd in de technische staf van de club.

De 35-jarige D'Onofrio moet nu dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Op de clubwebsite bedankt Seraing D'Onofrio voor zijn inzet en professionaliteit gedurende al de jaren. Volgens de club speelde hij een cruciale rol in het ontwikkelen en begeleiden van de spelers.