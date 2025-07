Barcelona slikt bijzonder grote opdoffer: absoluut toptarget keert helemaal zijn kar

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nico Williams zal uiteindelijk niet naar Barcelona gaan. Op 22-jarige leeftijd heeft de vleugelspeler ervoor gekozen om bij Athletic Bilbao te verlengen tot 2035. En zo komt er een bizar einde aan een transfersoap.

Het is een ongelooflijke wending die de transfermarkt deze vrijdag heeft doen opschrikken. Terwijl iedereen Nico Williams naar Barça zag vertrekken, veranderde de situatie razendsnel. De Catalaanse club, zonder voldoende middelen, kan hem simpelweg niet kopen.

Athletic Bilbao heeft zijn kans gegrepen en een grote slag geslagen. De 22-jarige jonge vleugelspeler heeft uiteindelijk zijn contract verlengd tot 2035. Een beslissing die velen heeft verrast.

Voor Barça is dit een enorme domper en een gemiste kans. Zelfs zijn vriend en teamgenoot in de Spaanse selectie, Lamine Yamal, kon alleen maar het falen van deze transfer vaststellen.

Tot 2035 in Baskenland

Williams was duidelijk en oprecht toen hij zijn beslissing uitlegde. "Als het gaat om beslissingen nemen, is voor mij het belangrijkste het hart. Ik ben waar ik wil zijn, bij mijn dierbaren. Dit is mijn thuis. Aupa Athleti."

Deze mooie zet voor Bilbao houdt hier niet op: de afkoopclausule van de speler stijgt nu met meer dan 50%, ruim boven de 58 miljoen euro. Geïnteresseerde clubs zullen dus nog dieper in de buidel moeten tasten.