KAA Gent grijpt naast miljoenen: Jonathan David heeft droomtransfer beet

Jonathan David is na vele jaren niet langer een speler van het Franse Lille. Verschillende clubs trokken aan zijn mouw, maar hij stelde zijn keuze lange tijd uit. Nu heeft hij dan toch een akkoord gevonden met het Italiaanse Juventus.

In 2020 verliet Jonathan David KAA Gent voor het Franse Lille. Daar was hij vele jaren een smaakmaker en sterkhouder. In 2021 behaalden de Noord-Fransen zelfs de kampioenstitel, ten koste van het grote Paris-Saint-Germain.

David werd tijdens transferperiodes steevast aan Europese topclubs gelinkt. Maar een transfer bleef even vaak uit. Tot hij deze zomer zijn contract zag aflopen en transfervrij kon tekenen bij eender welke club.

Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus 🇨🇦



Benvenuto in ⚪️⚫️! — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2025

Een slechte zaak ook voor KAA Gent, dat een fikse meerwaarde kon verdienen op een eventuele transfer. Zover komt het dus niet, want hij vertrekt transfervrij bij Lille.

Juventus heeft hem eindelijk beet

De nieuwe club die hem in huis heeft weten te halen is ... Juventus Turijn FC. De Italianen hadden hem al langer op de radar, maar nu hebben ze hem dus definitief in huis weten te halen.

De aanvaller tekende tot medio 2030 in Turijn. De Canadees heeft op die manier zijn absolute droomtransfer te strikken. Zelf is de spelmaker zeer tevreden met de overeenkomst.