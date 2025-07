Neerpede maakt indruk tijdens voorbereiding Anderlecht, één speler is zich volop aan het bewijzen

Anderlecht heeft ondertussen al twee wedstrijden gespeeld: een overwinning behaald in de tweede helft tegen een ploeg uit de Tweede Amateurklasse, en een gelijkspel tegen de vierde uit de Cypriotische Eerste Klasse. Niet schitterend, maar er zijn ook een positieve punten te noteren.

Anderlecht mist impact in de eerste helft

Het is al een constante factor: twee keer zijn de eerste 45 minuten van RSC Anderlecht rampzalig geweest. 1-0 op achterstand tegen White Star Lauwe bij de rust en geen enkele kans gecreëerd tegen Larnaca in de eerste helft. De hitte verklaart veel, maar rechtvaardigt geen gemiste passes en nonchalance van sommigen.

Foket, Maamar: er is een probleem op de rechterkant (en Vroninks kan ervan profiteren)

Thomas Foket tegen Lauwe, Ali Maamar tegen Larnaca: de positie van rechtsback vertoonde ernstige zwaktes, die alleen Killian Sardella lijkt te kunnen corrigeren. Hij is meer dan ooit onbetwistbaar op die positie. En achter hem, wat dan? Maamar zal niet worden veroordeeld, maar Basile Vroninks heeft een kans om in te grijpen.

De jonge rechtsback van de RSC Anderlecht Futures was uitstekend tegen Lauwe, en de matige wedstrijd van Maamar stelde hem in staat om 'passief' punten te scoren in de tweede wedstrijd. Vroninks is trouwens niet de enige 'ket' van Neerpede die indruk maakt.

Neerpede maakt indruk

Los van de vaste waarden zoals Verschaeren en Stroeykens (over wie later zal worden gesproken): behalve hen schittert 'Neerpede' aan het begin van deze voorbereiding. Vroninks is al genoemd; Marco Kana speelde erg comfortabel tegen AEK Larnaca. En tegen de Cypriotische club was het vooral Anas Tajaouart die indruk maakte.

De kleine offensieve middenvelder, die nog steeds een beetje fragiel lijkt voor het hoogste niveau, lag aan de basis van het doelpunt voor 1-0 en scoorde zelf de 2-0. Hij opereert op een zeer competitieve positie, maar zou de aangename verrassing van deze voorbereiding kunnen zijn. Er moet ook vermeld worden dat Devon Decorte een mooie actie uitvoerde om Luis Vazquez te bedienen voor de 2-0.

Luis Vazquez wil zijn critici de mond snoeren

In afwezigheid van Kasper Dolberg, die binnenkort weer zou moeten spelen, stond Luis Vazquez voor een belangrijke uitdaging. Hij startte in geen van beide wedstrijden, maar toch is hij de grote winnaar van deze voorbereiding. Elke keer ingebracht in de rust, scoorde hij 3 doelpunten in 2 wedstrijden en leverde een mooie assist af.

Kalm, preciezer in zijn acties en vooral klinischer voor het doel lijkt Vazquez vastbesloten te zijn om zijn waarde te bewijzen. Hoewel hij vaak bekritiseerd is, moet eerlijkheidshalve de kwaliteit van zijn prestaties aan het begin van deze voorbereiding worden erkend.

Zoumana Keita, enige nieuwkomer die zich heeft laten zien

Het is een beetje bij toeval dat alleen Zoumana Keita tot nu toe zijn kwaliteiten heeft kunnen tonen. Mihajlo Cvetkovic is niet optimaal gebruikt en Cédric Hatenboer raakte geblesseerd na een goede tien minuten wedstrijd tegen AEK Larnaca.

Zoumana Keita was uitstekend in zijn twee gespeelde helften. Keita is een rots, krachtig, onverbiddelijk en hij heeft ook geen vierkante voeten. Het probleem is dat de supporters van Anderlecht waarschijnlijk een vervanger zullen moeten zien in hem... van Simic, die vertrekt.