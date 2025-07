Transferbom bij Real Madrid? Sterspeler staat voor zware keuze

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Waar zal Rodrygo volgend seizoen spelen? Gedegradeerd tot een rol als invaller, zou de Braziliaanse winger zijn situatie niet langer verdragen.

De komst van Kylian Mbappé bij Real Madrid heeft dingen veranderd. Voor Rodrygo Goes, de Braziliaanse ster, was dit een lastige wending. Minder in de schijnwerpers dan voorheen, voelt hij zich nu naar de achtergrond geduwd.

Dit seizoen wordt het steeds duidelijker. Tijdens het WK voor clubs speelde hij slechts 88 minuten. Een duidelijke keuze van de trainer Xabi Alonso. De boodschap lijkt helder: hij is niet meer onaantastbaar.

Toch is Real Madrid niet van plan om zij speler voor een spotprijs te laten gaan. Volgens The Athletic heeft de club zijn prijs vastgesteld op 90 miljoen euro. Een hoog bedrag dat velen al heeft afgeschrikt. Arsenal, eerder zeer geïnteresseerd, lijkt nu te aarzelen.

Rodrygo zal een belangrijke keuze moeten maken voor de toekomst. Blijven bij Madrid en de concurrentie accepteren, of vertrekken om zijn carrière nieuw leven in te blazen? Met nog minder dan een jaar tot het WK 2026, moet hij alle opties zorgvuldig overwegen.

Het vervolg van dit verhaal staat waarschijnlijk nog maar aan het begin. Veel clubs houden de situatie nauwlettend in de gaten. Een vertrek lijkt de meest logische oplossing te zijn.