'FC Barcelona wil rekruteren in België en neemt gewezen journalist aan als ... scout'

Verplicht om zijn werkwijze de afgelopen jaren te herzien, wil FC Barcelona nu gaan winkelen... in België. Een nieuwe scout zal worden aangesteld door de Catalaanse club om de Benelux af te struinen op zoek naar nieuw talent.

De afgelopen jaren heeft FC Barcelona vaak financiële hulpmiddelen moeten gebruiken om aan haar behoeften te voldoen. Hoewel dit vandaag niet meer het geval is, verkeert de Catalaanse club nog niet in een volledig ideale financiële situatie en moet ze zichzelf heruitvinden.

Heruitvinding?

Meer dan ooit zal Barça vertrouwen op de ontwikkeling van jonge talenten om haar eerste team van spelers te voorzien, maar zal zich niet langer beperken tot Spanje. De Catalanen willen nu scouts in heel Europa hebben om de beste talenten op te sporen.

Dit is nog niet het geval in België, maar dat zou binnenkort kunnen veranderen. Inderdaad: FC Barcelona staat op het punt om een nieuwe scout aan te stellen voor de Benelux-regio, in de persoon van Florian Holsbeek.

Barça zal een scout benoemen die verantwoordelijk is voor de Benelux-regio

Als UEFA-gecertificeerd coach werkt hij al vele jaren als scout en heeft hij onder meer samengewerkt met de clubs STVV en Eupen. Hij heeft een diploma in communicatie, met een specialisatie in marketing, en heeft ook bijgedragen aan de intrede van Proximus (toen nog Belgacom) in de Belgische voetbalwereld bij de acquisitie van de televisierechten. Als voormalig journalist heeft hij diverse grote toernooien verslagen voor onze zustersite Walfoot.

Hij zal dus mogelijk, vanaf de komende weken, belast worden met het identificeren van de grootste talenten in het Belgische voetbal om ze op te nemen in het scoutingsnetwerk van Barça. Het doel van de Spaanse club is om een actief scoutingsysteem op te zetten in België, met als ambitie samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale clubs, stages te organiseren, en zelfs een Barça-academie in België op te richten - een model dat door vele grote Europese clubs wordt toegepast om de rekrutering van jonge buitenlandse talenten te vergemakkelijken.