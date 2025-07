'Gewezen Rode Duivel vindt eindelijk een oplossing en verrast iedereen'

Op een zijspoor bij AC Milan zou Divock Origi deze zomer een nieuwe uitdaging kunnen aangaan. Een gepromoveerde club in de Turkse eerste divisie overweegt hem te rekruteren.

Toen Divock Origi Liverpool verliet in 2022 was dat als een held van Anfield, aanbeden door de supporters en gewaardeerd door Jürgen Klopp. Ondanks beslissende doelpunten, ontbrak het de Belgische aanvaller duidelijk aan speeltijd. Zijn transfer naar AC Milan leek dan ook de ideale gelegenheid om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Italiaans avontuur viel tegen

Maar het Italiaanse avontuur verliep niet zoals gehoopt. Zijn eerste seizoen, hoewel gekenmerkt door meer speeltijd dan in de Premier League, resulteerde in slechts twee doelpunten in 36 optredens. Vervolgens draaide een uitleenbeurt aan Nottingham Forest uit op een fiasco: slechts één doelpunt in 22 wedstrijden.

Sindsdien is Origi in een figurantenrol terecht gekomen. Buiten de A-kern van Milan gehouden, soms zelfs gedwongen om alleen te trainen, speelde hij geen enkele minuut vorig seizoen. Ondanks een riant salaris van vier miljoen euro per jaar, blijft hij tot 2026 onder contract en is hij niet van plan zijn vergoedingen te snel op te geven.

Divock Origi op weg naar Turkije?

De mogelijkheid van een vertrek wordt echter steeds concreter. Er zouden gesprekken gaande zijn met AC Milan over een contractbreuk. De voormalige Rode Duivel zou 50% van zijn resterende salaris eisen, wat neerkomt op ongeveer twee miljoen euro, om een scheiding te accepteren.

Als hij wordt vrijgegeven, tekent er zich al een bestemming af: Turkije. Volgens de lokale journalist Enes Yacizi is de gepromoveerde club Kocaelispor zeer geïnteresseerd in de Belgische aanvaller. Maar alles hangt af van de financiële voorwaarden van de deal.