Jeugdspeler Gent en Zulte Waregem vindt nieuwe uitdaging bij bijzondere Belgische club

Arsène Wukanya heeft de staf van Francs Borains overtuigd. Hij maakt voor het eerst in zijn carrière deel uit van de professionele kern. De schaduwspits was een doelpuntenmaker in de eerste twee oefenwedstrijden van de club.

Tegen Jemappes (0-9) en RFC Seraing (4-1) heeft Francs Borains hun eerste twee oefenwedstrijden gewonnen. Twee wedstrijden waarin de jonge Arsène Wukanya het net wist te vinden.

Jonge speler maakt indruk

Als jonge 18-jarige Belgische winger, geboren in Gent, heeft hij gespeeld voor Moeskroen en Zulte Waregem, voordat hij naar La Gantoise ging. Na een terugkeer bij Zulte Waregem, sloot hij zich vervolgens aan bij de U19 van Crotone in Italië afgelopen februari.

Nu is hij terug in België. Arsène Wukanya, die sinds de start bij Francs Borains op proef is, heeft het team overtuigd en zijn eerste professionele contract bij RFB getekend. Hij zal dus volgend seizoen in de Challenger Pro League spelen.

Veel potentieel

"Arsène is een jonge speler met veel potentieel. De afgelopen twee weken heeft hij interessante kwaliteiten laten zien op het gebied van aanvallen en dribbelen. Na een eerste buitenlandse ervaring zijn we ervan overtuigd dat hij klaar is om deel uit te maken van een professionele selectie en om zijn ontwikkeling voort te zetten", aldus technisch directeur Laurent D'Affnay.

Arsène Wukanya heeft ook gereageerd in een verklaring op de webstek van de club: "Ik werd meteen goed opgenomen en voelde me fysiek goed. De coach was duidelijk in zijn instructies en ik kon mijn kwaliteiten tonen. Ik wilde een stap vooruit zetten en me voegen bij een professionele kern. De ambitie van de club sprak me aan en het spelconcept van de coach bevalt me", verklaarde hij.