JPL-coach heeft geen schrik, maar... "Ik dreig mijn volledig middenveld te verliezen"

Charleroi dreigt deze zomer zijn volledige middenveld kwijt te raken. Coach Rik De Mil blijft realistisch.

Charleroi behoudt Rik De Mil als coach, maar zag al wel een aantal sterkhouders vertrekken. Daan Heymans vertrok naar Racing Genk, Adem Zorgane is tekende bij Union SG en Yacine Titraoui kan op heel wat interesse rekenen.

"Ik dreig inderdaad mijn volledige middenveld, het hart van mijn ploeg, te verliezen", zegt coach Rik De Mil bij Het Nieuwsblad. "Want ook Titraoui ligt goed in de markt."

"Laat ik het zo zeggen: het hart klopt daardoor momenteel wat trager, maar het is wel de bedoeling om het opnieuw even snel te laten kloppen. Maar dan met andere jongens", gaat De Mil verder.

"Al zullen zij misschien ook niet de enige vertrekkers zijn, want met Stulic hebben we een spits lopen die er vijftien gemaakt heeft, Guiagon heeft zijn kwaliteiten meermaals getoond en met Petris hebben we misschien wel de snelste en meest offensieve rechtsachter van de competitie."

De Mil ziet het erg realistisch in. Toch heeft de Belgische trainer geen bang voor een scenario zoals bij Cercle Brugge afgelopen seizoen. "We zullen dus hoe dan ook opnieuw moeten bouwen."