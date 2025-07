AC Milan is wel héél erg op dreef: na Jashari nu ook dure spits met JPL-verleden

Victor Boniface staat opnieuw op de radar van AC Milan. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de Italianen in gesprek over een mogelijke transfer van de Nigeriaanse spits, die momenteel uitkomt voor Bayer Leverkusen. Milan ziet in Boniface een ideaal profiel om hun aanval te versterken.

De 24-jarige spits, die in het seizoen 2022-2023 nog furore maakte bij Union Saint-Gilloise, heeft indruk gemaakt met zijn fysieke kracht, techniek en scorend vermogen in de zestien. Ook zijn bijdrage in het aanspeelbaar maken van de ploeg – het opschuiven van het blok – valt in de smaak bij de sportieve leiding van de Rossoneri.

Een vertrek naar Saoedi-Arabië leek in januari al in de maak, maar Boniface bleef uiteindelijk in Duitsland. Zijn marktwaarde, die ooit tussen de 50 en 60 miljoen euro lag, zou nu door blessureleed gezakt zijn naar een geschatte 30 à 40 miljoen euro. Dat maakt hem opnieuw bereikbaar voor topclubs als Milan.

De onderhandelingen zouden in een eerste fase zitten, met informele contacten tussen de partijen. Boniface zou bij Milan kunnen aansluiten bij andere potentiële nieuwkomers uit de Belgische competitie, zoals Ardon Jashari (Club Brugge) en Archie Brown (KAA Gent), die eveneens worden gevolgd.

Sinds zijn overstap naar Leverkusen in de zomer van 2023 maakte Boniface deel uit van het succesverhaal van de Duitse kampioen. Zijn contract loopt nog tot juni 2028, waardoor Leverkusen niet verplicht is om hem te laten vertrekken.

Blijft Boniface bij Bayer, dan blijft hij een sleutelfiguur bij de Duitse club. Maar het Italiaanse avontuur lonkt, en AC Milan lijkt vastbesloten om door te duwen voor een transfer.