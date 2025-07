Drie keepers en enkele opvallende afwezigen: Mircea Rednic heeft zijn eerste belangrijke keuzes gemaakt bij Standard

28 spelers zijn door Mircea Rednic geselecteerd voor de zomerstage van Standard. De Roemeense coach heeft slechts drie keepers geselecteerd en heeft enkele gedurfde keuzes gemaakt.

Na de eerste twee gewonnen oefenwedstrijden tegen Aubel en MVV, begon Standard maandag aan zijn zomerstage van een week in Le Touquet. De Rouches vertrokken met een kern van 28 spelers.

Belangrijkste les: Mircea Rednic heeft besloten om slechts drie doelmannen op te nemen. Terwijl Tom Poitoux en Matteo Godfroid vaak gelijkwaardig waren sinds hun eerste stappen in de A-kern, en ondanks de neiging van coaches om vier doelmannen mee te nemen op stage voor twee gelijktijdige wedstrijden, is Tom Poitoux in Luik gebleven en behoort hij tot de grote verliezers van deze selectie.

De jonge doelman van 20 jaar, nu gedegradeerd tot vierde doelman, had echter 30 minuten gespeeld tegen Aubel en een helft tegen Maastricht, waarbij hij zelfs een assist gaf aan Yann Gboua voor het tweede doelpunt. Hij zal dus waarschijnlijk bij de kern van SL16 FC blijven volgend seizoen... tenzij deze buitensluiting hem aanzet om een nieuwe uitweg te zoeken. Hij staat in ieder geval achter Matthieu Epolo, Lucas Pirard en Matteo Godfroid in de pikorde.

Oscar Olivier is nog een opvallende afwezige. Hoewel de flanken van Standard niet erg goed bezet zijn, maakt de 18-jarige speler geen deel uit van de groep. Hij lijkt geen deel uit te maken van de plannen van Mircea Rednic en zal hij waarschijnlijk genoegen moeten nemen met SL16, tenzij een profclub besluit van zijn situatie te profiteren. Hij had de laatste twintig minuten gespeeld tegen Maastricht.

Steeven Assengue speelde de eerste wedstrijd tegen Aubel, maar was afwezig tegen MVV. De 20-jarige winger, bij Standard sinds 2014, lijkt ook op weg naar een seizoen in de Eerste Nationale. Ook de aanvoerder van SL16 FC, Rabby Mateta (18 jaar), werd niet opgeroepen. Een meer logische afwezigheid, aangezien hij te maken heeft met sterke concurrentie op het middenveld, vooral sinds de komst van Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou en Casper Nielsen.

Deze afwezigheden komen natuurlijk bij die van Moussa Djenepo, die is uitgenodigd om een nieuwe club te vinden, en van Grejohn Kyei, die geblesseerd is aan zijn knie en al afwezig was tegen Maastricht. Bij de jongeren vinden we wel Daryl Leunga Leunga, Thiago Paulo Da Silva, Bradley Nam James, Yann Gboua en René Mitongo terug. Een groep van 28 spelers is dus vertrokken naar Le Touquet en zou in de loop van de week worden vergezeld door Rafiki Saïd.