Genk kan overbodige (en dure) speler kwijtraken aan Spaanse tweedeklasser

Bij KRC Genk lijkt Andi Zeqiri stilaan op weg naar de uitgang. De Zwitserse aanvaller, die in de zomer van 2023 voor vier miljoen euro overkwam van Brighton, kon nooit echt doorbreken in de Cegeka Arena.

Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan Standard en daar kwam hij wel weer wat boven water. Bij Genk rekenen ze echter niet meer op hem. Hoewel Zeqiri vorig seizoen nog interlanddoelpunten maakte voor Zwitserland, waaronder eentje tegen Spanje in de Nations League, overtuigde hij op clubniveau zelden.

Zijn beperkte speeltijd in Genk en het feit dat zijn profiel niet helemaal past binnen het systeem van trainer Thorsten Fink maken hem overbodig in de huidige kern. Daar zou nu verandering in kunnen komen, want Elche CF heeft zijn zinnen gezet op Zeqiri.

De Spaanse tweedeklasser wil zijn aanval versterken en ziet in de 25-jarige spits een interessante optie. De gesprekken tussen beide clubs zijn aan de gang, en volgens Spaanse bronnen is er sprake van een aanzienlijk bod.

Voor Genk zou een transfer van Zeqiri een zegen zijn. Niet alleen kan het zich ontdoen van een dure bankzitter, maar het creëert ook financiële ruimte om zelf nog gericht te investeren in de voorlinie. Want ondanks zijn status als international is de Zwitser geen zekerheid voor doelpunten gebleken in Limburg.

Eerder werd ook Valencia gelinkt aan Zeqiri, maar die piste lijkt intussen afgevoerd. Elche is nu de meest concrete gegadigde en hoopt de deal deze zomer nog af te ronden. De club wil de transfer afronden voor de start van hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in LaLiga.

Voor Zeqiri zou een overstap naar Spanje een frisse start kunnen betekenen na teleurstellende passages bij Brighton, Augsburg en nu Genk. En voor Genk zelf zou zijn vertrek het sluitstuk kunnen vormen van een stille maar noodzakelijke schoonmaak in de kern.